Активісти заявляють про кнопкодавство з боку депутата зі «Слуги народу»

Активісти руху «Чесно» заявляють про кнопкодавство з боку члена парламентської фракції партії «Слуга народу» Сергія Литвиненка. Інцидент трапився ще 3 вересня.

Активісти звернули увагу на трансляцію Радіо Свобода, де видно, як переможець виборів у 156 мажоритарному окрузі на Рівненщині голосував за свого колегу під час розгляду питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституцій (щодо уповноважених Верховної Ради) та його направлення до Конституційного суду.

«Він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого «слугу»-мажоритарника – Олександра Скічка (округ номер 197, Черкащина). Фраза «ймовірніше за все» означає, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата», – розповіли активісти.

Перед виборами усі кандидати в народні депутати від «Слуги народу» підписали меморандум, у якому зобов’язалися не «кнопкодавити».

10 вересня активісти руху «Чесно» зафіксували факт неперсонального голосування з боку позафракційного народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова. Голова Верховної Ради та перший номер у списку виборчому списку «Слуги народу» Дмитро Разумков назвав дії колеги «неприпустимим».

На початку вересня Верховна Рада надіслала до Конституційного суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку доведеного судом «кнопкодавства» та відсутності парламентаря на певній кількості засідань Ради.