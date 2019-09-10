«Чесно»: у Верховній Раді нового скликання зафіксований перший випадок «кнопкодавства»

У Верховній Раді дев’ятого скликання зафіксований перший випадок «кнопкодавства», повідомляють активісти руху «Чесно».

За їхніми даними, переможець на виборах в округу №51 в Донецькі області, самовисуванець Олександр Ковальов голосував за себе і за свого колегу Максима Єфімова під час ухвалення проєкту закону про особливу процедуру усунення президента України з посади президента (імпічмент) в першому читанні.

Сам Ковальов у коментарі руху «Чесно» сказав, що ставиться до «кнопкодавства» дуже негативно.

«Там видно, що я кнопку натиснув? Погано, дуже жахливо. Якщо взяти систему зважування гріхів, які скоєні за якісь періоди, то нехай це буде най-найменший гріх, тому що вже порушено більше… Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися», – сказав Ковальов.

3 вересня Верховна Рада надіслала до Конституційного суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку доведеного судом «кнопкодавства» та відсутності парламентаря на певній кількості засідань Ради.