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03 Вересень 2019, Київ 17:04
Події

Зеленський виганяє з Ради прогульників і кнопкодавів

Сьогодні Верховна Рада України обмежила недоторканність народних депутатів. Рішення підтримали всі фракції, крім «Опозиційної платформи». Водночас президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту ухвалити норму про позбавлення мандату депутатів за прогули і кнопкодавство. Верховна Рада з обмеженою недоторканністю і без кнопкодавів. Наскільки це можливо? Обговоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». А ними є – народний депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Висоцький, а також депутати чинного скликання парламенту Василь Мокан від «Слуги народу» та Вадим Івченко від «Батьківщини».

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