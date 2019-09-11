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11 Вересень 2019, Київ 14:38
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про обмеження депутатської недоторканності

Зеленський підписав закон, який обмежує депутатську недоторканість

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження депутатської недоторканності. Про це 11 вересня повідомила пресслужба Офісу президента.

3 вересня Верховна Рада підтримала зміни до Конституції й обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року. Ухвалений законопроєкт не скасовує статтю 80 Конституції України (народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність), але прибирає положення, яке унеможливлює притягнення парламентарів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

/**/ /**/ /**/ Президент Володимир Зеленський у сесійній залі Верховної Ради України. Київ, 3 вересня 2019 року
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