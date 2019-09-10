Закон про імпічмент – фасадна реформа, яка нічого не змінює – депутат від «Голосу»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ ухвалений виключно силами депутатів від партії «Слуга народу». В інших фракціях законодавчу ініціативу голови держави назвали недостатньою й заскладною, а також наголосили на порушенні регламенту Верховної Ради під час розгляду проекту закону.

Закон про імпічмент президента визначає засади притягнення президента України до відповідальності шляхом усунення з посади.

Згідно з документом, процедура імпічменту має ініціюватися більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої повинні входити народні депутати України (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Ця ТСК готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів

Після прийняття Верховною Радою рішення про обвинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного суду України для отримання висновку щодо додержання процедури розслідування і розгляду справи і до Верховного суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неприйняття постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.

Народні депутати провели обговорення за скороченою процедурою. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, доповідаючи в сесійній залі парламенту про запропонований головою держави законопроект, заявив, що йдеться про рівність усіх перед законом.

Президент демонструє відданість своїм словам і те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення президента як інституції до відповідальності

«Цим президент демонструє насамперед відданість своїм словам і те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення президента як інституції до відповідальності в порядку, який визначений законом. Ми провели багато дискусій з цього приводу, і дискусії зводилися до того, що ніби ці норми є десь чи в регламенті, чи в законі, який прийнятий попередньою Верховною Радою, про тимчасові слідчі комісії, але ще раз хочу зауважити: це – окрема конституційно-правова процедура, які продемонстрована і виписана в цьому законодавчому акті», – заявив Стефанчук.

Утім, інші фракції не побачили в законопроекті гарантій рівності усіх перед законом, а натомість помітили низку недоліків. Зокрема, запропоновану документом процедуру імпічменту оцінили як занадто складну для реалізації. Серед інших, про це говорив народний депутат з фракції партії «Голос» Роман Лозинський.

Цей сміливий крок не має жодного значення. Можливо, президента обманули тому, що цей законопроект не змінює абсолютно нічого

«Цей сміливий крок насправді не має сьогодні жодного значення. Можливо, президента обманули тому, що цей законопроект насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а збірник, у який увійшли статті Конституції, окремі положення регламенту. Але насправді це – лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Аби ми могли насправді зробити процедуру імпічменту можливою, необхідні зміни до статті 111 Конституції України. Напевно, нонсенс, що зміни до Основного закону України потребують 300 голосів. Зміни відповідно до пропонованого законопроекту потребують 337 голосів парламентарів. Тобто президент буде захищений більше, ніж Основний закон України», – наголосив Лозинський.

Майже в унісон законопроект критикував представник фракції партії «Опозиційна платформа – за життя» Нестор Шуфрич. Він заявив, що наразі актуальною є не стільки процедура імпічменту, скільки зняття недоторканності з президента України.

Було б чесно перед народом України говорити про зняття недоторканності з президента України. Тоді б і процедура імпічменту не була потрібна

«У 1996 році прийняття 111-ї статті Конституції – це був певний компроміс. У чому? Щоб прийняти таку норму щодо процедуру імпічменту, щоб вона була нездійсненною. Щоб ніколи парламент не мав можливості відправити у відставку і посунути з посади президента України. Що є сьогоднішній закон? Він є фактично цитуванням статті 111 Конституції. Мабуть, було б чесно перед народом України говорити про зняття недоторканності з президента України. Тоді б і процедура імпічменту не була потрібна», – сказав Шуфрич.

Зняти недоторканність із президента України хочуть і у фракції партії «Батьківщина». Її представник Сергій Власенко наголосив на необхідності розгляду і ухвалення таких змін до Конституції України.

Залишаються в Україні касти недоторканних: судді, з яких недоторканність знімає Вища рада правосуддя, і президент України

«Це не закон про рівність, тому що президент залишається недоторканним (стаття 105 Конституції). Ми зараз лише розглядаємо процедуру, як цю недоторканність із президента знімати. Залишаються в Україні касти недоторканних: судді, з яких недоторканність знімає Вища рада правосуддя, і президент України. 111-у треба виключати, а у 105-у вносити зміни і знімати недоторканність із пана президента, знімати недоторканність із суддів і виконувати в повному обсязі передвиборчу програму кандидата в президенти Зеленського», – зауважив Власенко.

Суперечку у сесійній залі викликала і сама процедура ухвалення закону про імпічмент. Через те, що друге читання документа відбувалося одразу після його ухвалення у першому читанні, частина депутатів розцінила це як порушення регламенту роботи Верховної Ради. Зокрема, про це заявила народний депутат з фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Ви перекреслили права іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, подати поправки до цього законопроекту

«У першому читанні обговорюється тіло закону, основа. До другого читання кожен народний депутат має право внести поправки. Тільки що ви, своїм волюнтаристським рішенням, голова Верховної Ради і 254 депутати просто перекреслили права іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, подати поправки до цього законопроекту. Ви просто принижуєте саму роль парламенту, ви перекреслюєте право кожного депутата подати поправки», – Ірина Геращенко.

На це голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповів, що запропонований законопроект відповідає очікуванням громадян України, і поставив документ на остаточне голосування. За ухвалення закону про імпічмент президента проголосували 244 народні депутати з фракції «Слуги народу» і спікер парламенту.