Рада ухвалила в цілому закон про імпічмент президента

Верховна Рада України на засіданні 10 вересня ухвалила в цілому закон про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент).

Рішення підтримали 245 народних депутатів – із них 244 – представники пропрезидентської сили «Слуга народу», і один позафракційний депутат.

Перед цим парламент 337 голосами ухвалив законопроєкт у першому читанні. Попередній розгляд документа планувався порядком денним. Проте спікер Дмитро Разумков запропонував відразу розглянути документ у цілому. Депутати 245 голосами визнали законопроєкт таким, що не потребує підготовки до другого читання.

Це рішення викликало обурення низки депутатів, зокрема представників «Європейської солідарності», а також «Опозиційної платформи – За життя».

Вони, зокрема, заявили про порушення регламенту Верховної Ради і закликали дати час депутатам перед другим читанням ознайомитися з текстом підтриманого законопроєкту і запропонувати до нього правки.

Спікер Дмитро Разумков відкинув звинувачення, заявивши, що рішення про те, що законопроєкт не потребує доопрацювання, ухвалив парламент понад 226 голосами.

29 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про особливу процедуру усунення президента України.

Згідно з документом, президента можуть усунути з посади в порядку імпічменту винятково у випадку вчинення ним державної зради або іншого злочину. Для цього, зокрема, потрібне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, звернення до Конституційного суду для перевірки справи й таємне голосування за проєкт постанови про імпічмент президента. Усунення голови держави мають підтримати три чверті народних депутатів від конституційного складу Ради.

3 вересня Верховна Рада підтримала зміни до Конституції й обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року.