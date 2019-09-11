Зеленський примусив Раду працювати

Закон про імпічмент президента, закон про скасування депутатської недоторканності, перший крок до зменшення кількості народних депутатів… Це лише кілька рішень нового складу Верховної Ради, які вона встигла ухвалити за менш ніж два тижні своєї роботи. У парламенті президент має свою міцну більшість, дії якої викликають критику опозиції. Президент Володимир Зеленський примусив парламент активно працювати. Що це дасть президентові, а головне – Україні? Обговоримо у програмі «Ваша Свобода» з народними депутатами Миколою Величковичем («Європейська солідарність») і Василем Моканом («Слуга народу»), а також журналістом, блогером Дмитром Литвином. Ведучий: Олександр Лащенко.