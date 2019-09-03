Перемога Зеленського і великий ризик. Західні оглядачі коментують обмеження депутатської недоторканості

Численні західні оглядачі та коментатори називають перемогою президента України Володимира Зеленського успішне голосування у Верховній Раді щодо обмеження депутатської недоторканності.

«Хороший крок, який вже давно назрів», – відзначає у твітері експосол США в Україні Стівен Пайфер.

«Величезна політична перемога для президента Зеленського», – твітує у вівторок Кріс Гольцен, експерт американської неприбуткової організації «Міжнародний республіканський інститут».

«Важливий крок. В Україні відбуваються цікаві речі», – ділиться думкою Ніл Баклі, з видання Financial Times.

Рішення Ради віддаляє Україну від поширеної у Європі практики гарантувати законодавцям недоторканність

Третього вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. Як відзначає «Українська правда», закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року, відзначають у виданні.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Адріан Каратницький відзначив, що рішення Ради віддаляє Україну від поширеної у Європі практики гарантувати законодавцям недоторканність.

«Хоча багато хто святкує голосування за зняття депутатської недоторканності в Україні, варто нагадати, які європейські демократії законодавчо закріпили певну форму імунітету: Австрія, Бельгія, Боснія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Грузія, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Іспанія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегія, Польща, Португалія, Сербія, Словенія, Франція, Швейцарія, та Швеція. Це – найкращі європейські практики», – відзначив Каратницький у фейсбуці.

«Ризиком» називає зняття недоторканності оглядач із Чикаго Марк Рачкевич.

«Україна сьогодні пішла на великий ризик, скасувавши імунітет від переслідування для законодавців. Під час президентства Кучми нардепи запровадили недоторканність, щоб не допустити сумнівних позовів проти себе та захиститись від політичного переслідування. Хіба для України це вже неактуальні загрози? Побачимо», – ділиться думкою оглядач.