Законопроект про обмеження недоторканності направили на підпис президенту

Законопроект про обмеження недоторканності народних депутатів направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради.

На сторінці законопроекту зазначено, до документ вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Після цього законодавчий акт передали главі держави.

3 вересня Верховна Рада підтримала зміни до Конституції й обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року. Ухвалений законопроєкт не скасовує статтю 80 Конституції України (народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність), але прибирає положення, яке унеможливлює притягнення парламентарів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.