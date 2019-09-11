КСУ може скасувати закони, які Верховна Рада штампує як принтер у швидкісному режимі (огляд преси)

Немов принтер у швидкiсному режимі, народні депутати дев’ятого скликання ухвалюють закони, пише газета «Україна молода». Уже вкотре парламентарії голосували, не читаючи та не тримаючи в руках проектів законів. Учора ж на кону був один із найважливіших – про імпічмент. У пiдсумку 245 парламентарів ухвалили документ, проте, як звертає увагу видання, з порушенням регламенту і можливістю його скасування. 23 хвилини тривали обговорення, заперечення i запевнення, що не варто порушувати регламент і ухвалювати закони для телевізійної картинки. А колишній голова парламенту Андрій Парубій нагадав, що насправді Верховна Рада вже проголосувала за закон про імпічмент президента, але Зеленський його не підписав. Хоча цей закон готувався спільно з європейцями впродовж п’яти років. «За нього голосували навіть опозиційні партії. Не треба нам законодавчого спаму, варто, щоб президент підписав попередній закон. А те, що зараз відбувається, – це просто видимість «ефективної» роботи», – наголосив колишній спікер парламенту. Газета зазначає, що, голосуючи в першому читанні та в цілому, народні обранці вже вкотре порушили регламент. Адже парламент не зважив на норми щодо двотижневої перерви між першим і другим читаннями, а також надання депутатам можливості внести поправки в документ. Таким чином, законодавчо цей закон Конституційний суд легко зможе скасувати. Заголовок статті – «Законодавчий спам».

Газета «Україна молода» продовжує низку публікацій про загрози Україні, які несе агентура КДБ-ФСБ-РПЦ – основа московської п’ятої колони в Україні. Автор статті Григорій Омельченко наголошує, що «трійця» Путін – Медведчук – Тимошенко, а також РПЦ та політично-релігійний «окупаційний» блок «За життя» повинні бути під постійним контролем спецслужб України й українців. Підстав для цього достатньо, стверджує генерал-лейтенант СБУ. На чотирьох шпальтах він пише про співпрацю зі спецслужбами низки українських політиків. У публікації «Вони працюють» Омельченко наголошує, що інформація про цінних і особливо цінних агентів КДБ колишнього СРСР зберігається в Москві, в архівах ФСБ Росії до цього часу. Для російських спецслужб використання архівних агентів КДБ, які перебувають у найвищих колах політичної, релігійної і державної влади України, завжди вважалось вищим пілотажем. І сьогодні Україна пожинає плоди цієї роботи, зазначає автор.

Газета «День» переповідає про пресконференцію Олега Сенцова і Олександра Кольченка, на якій вони розповіли про звільнення, повернення в Крим, політичне життя, путінську Росію і свої плани. Були і певні настанови від кінорежисера, зазначає видання. Він наголосив, що не вірить у мирні наміри Кремля щодо України, порівнявши його з вовком. Докладніше про настрої колишніх бранців Росії видання розповідає в статті «Не вірте Кремлю».

Його називали Гомером кінематографії, а його фільми увійшли у світову скарбницю найкращих фільмів. Геній краси і мученик часу. Все це про Олександра Довженка, від народження якого минає 125 років. Про маловідомі сторінки життя митця, його любов до Батьківщини і ставлення до радянської влади розповідає газета «Голос України» у матеріалі «Він так хотів повернутися додому».