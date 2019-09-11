Комітет рекомендує Раді розпустити ЦВК

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 11 вересня.

Раніше заступник голови профільного комітету, представниця фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко заявила, що парламент 12 вересня може розглянути це подання президента.

«Якщо рішенням комітету буде підтримане подання президента, то дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК можливе вже і завтра», – сказала Загоруйко.

Вона додала, що в поданні, внесеному Зеленським 9 вересня, сказано, що діяльність ЦВК під час парламентської виборчої кампанії була «упередженою». Зокрема, Загоруйко повідомила, що в поданні згадано, що 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а «дії ЦВК визнані протиправними».

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.