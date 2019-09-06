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06 Вересень 2019, Київ 21:28
Новини | Політика

ЦВК: майже півмільярда гривень з бюджету мають повернути партіям за передвиборчу агітацію

Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року

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Центральна виборча комісія затвердила обсяг видатків за бюджетною програмою «Відшкодування витрат політичним партіям, повʼязаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України» на суму 467 мільйонів 327,7 тисяч гривень.

Таке рішення було ухвалено на засіданні ЦВК 6 вересня, повідомляється на сайті установи.

/**/ /**/ /**/ UKRAINE -- Members of a local electoral commission empty a ballot box at a polling station after a parliamentary election in Kyiv, Ukraine July 21, 2019
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За законом «Про політичні партії», право на відшкодування з бюджету витрат за передвиборчу агітацію мають партії, які на чергових або позачергових виборах до Верховної Ради «взяли участь у розподілі депутатських мандатів», тобто пройшли до парламенту.

У Верховній Раді дев’ятого скликання це партії «Слуга народу», «Опозиціна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина».

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