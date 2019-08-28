ЦВК завершила реєстрацію депутатів у нову Верховну Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала усіх народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня, повідомила комісія на сторінці у Facebook-у.

«Станом на 28 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутатів України: 225 – обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 199 – обраних в одномандатних виборчих округах», – мовиться в повідомленні.

За законодавством, до Верховної Ради обираються 450 депутатів, але у нинішньому складі їх 424, бо у 26 мажоритарних округах на окупованих територіях позачергові парламентські вибори не проходили. За підсумками голосування 21 квітня серед 424 депутатів 254 обрані за партійним списком або на мажоритарних округах від партії «Слуга народу».

Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться завтра, 29 серпня.