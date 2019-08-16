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17 Серпень 2019, Київ 00:35
Новини | Політика

ЦВК назвала переможця виборів в останньому окрузі

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. З того часу переможця не могли встановити лише у 210 окрузі

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Центральна виборча комісія України встановила результати дострокових парламентських виборів в останньому з одномандатних округів.

В окрузі №210 у Чернігівській області переміг самовисуванець Борис Приходько, який набрав 21,15%. За його опонента Сергія Коровченка проголосували 21,11% виборців.

16 серпня Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження окружної виборчої комісії і взяла на себе повноваження зі встановлення голосів.

6 серпня комісія округу номер 210 після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях назвала переможцем Сергія Коровченка.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.

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