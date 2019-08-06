ЦВК назвала останній округ, у якому ще не встановлені результати виборів

Центральна виборча комісія повідомила ввечері 5 серпня, що визнала обраними 423 депутатів Верховної Ради – 225 у багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах. Не встановлені результати голосування лише в одному виборчому окрузі, №210, розташованому в Чернігівській області.

30 липня 2019 року виборча комісія цього округу доставила до ЦВК протокол про підсумки голосування з поміткою «уточнений».

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 серпня ухвалив постанову, а якій визнав протиправними дії виборчої комісії щодо складання протоколу про підсумки голосування в ОВО № 210 та зобов’язав цю комісію ухвалити рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на ряді виборчих дільниць.

Станом на 16:00 5 серпня комісія здійснила такий підрахунок щодо 18 із 33 виборчих дільниць округу, результати якого свідчать про необхідність внесення змін до встановлених підсумків голосування в цьому окрузі, інформує ЦВК.

Також ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

Тому ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію не пізніше 16:00 6 серпня завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних 33 виборчих дільницях, скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою «уточнений» і транспортувати його до ЦВК.

Центральна виборча комісія також звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки обставин порушення законодавства України про вибори в одномандатному виборчому окрузі № 50 під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу», здобула за підсумками дострокових виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати владну фракцію без допомоги жодних союзників.