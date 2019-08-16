ЦВК зареєструвала ще 63 новообраних народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 63 народних депутатів України за результатами засідання 16 серпня. Таким чином, загальне число зареєстрованих парламентарів за результатами виборів складає наразі 145.

Зокрема 35 народних депутатів визнали обраними за багатомандатним округом. З них:

20 – від партії «Слуга народу»

11 – від «Опозиійна платформа – За життя»

4 – від «Європейської солідарності»

Зокрема серед зареєстрованих народних депутатів – члени парламенту попереднього скликання Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс («ОПЗЖ»), Ірина Геращенко, Степан Кубів, Антон Герасимов, Ірина Луценко («ЄС»).

Ще 28 народних депутатів ЦВК визнала обраними від одномандатних округів. Таким чином, підсумовують у комісії, наразі зареєстрували вже 145 народних депутатів, з них 72 – за списками партій, 73 – за одномандатними округами.

Крім того, за повідомленням ЦВК, під час засідання 16 серпня вона на виконання рішення Чернігівського окружного адміністративного суду зобов’язала окружну виборчу комісію №210 визнати недійними результати голосування за цим округом.

«Комісія, на виконання судового рішення, визнала недійсним голосування на вищезазначеній виборчій дільниці. А також постановила скласти протокол ЦВК про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, врахувавши у ньому відомості, зазначені у пунктах 1 – 8 протоколу вказаної ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці», – йдеться в заяві ЦВК.

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За визначеними раніше результатами голосування на цьому окрузі переможцем став самовисуванець Сергій Коровченко.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.