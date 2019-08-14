ЦВК зареєструвала понад 80 народних депутатів у нову Раду

Центральна виборча комісія на засіданні 14 серпня зареєструвала 57 народних депутатів до новообраної Верховної Ради, таким чином їхня кількість на сьогодні складає 82.

Так, ЦВК зареєструвала 37 народних депутати, обраних на позачергових виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 45 – в одномандатних виборчих округах.

Повідомляється, що комісія сьогодні після перерви продовжила свою роботу.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.