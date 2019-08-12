ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів

Центральна виборча комісія України зареєструвала перших 25 народних депутатів.

Серед них – п’ять депутатів, обраних за виборчими списками. Це Олексій Устенко («Слуга народу»), Юлій Іоффе, Ренат Кузьмін («Опозиційна платформа за життя»), Руслан Князевич та Максим Саврасов («Європейська солідарність»).

Крім того, комісія зареєструвала 20 переможців виборів в одномандатних округах (номер 15, 37, 51, 64, 71, 88, 102, 107, 147, 155, 174, 192, 198, 200, 46, 78, 62, 66, 162 та 197).

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.