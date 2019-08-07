Мажоритарник «Слуги народу» фінансував партію Мураєва ‒ «Схеми»

Переможець на виборах до Верховної Ради України у 170 окрузі в Харкові від президентської партії «Слуга народу» Андрій Одарченко у 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії «Наші», лідером якої є народний депутат 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Євгеній Мураєв. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») ‒ «Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?».

​Згідно зі звітом партії «Наші» за третій квартал 2018 року, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Сам Одарченко у коментарі «Схемам» заперечив, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: «Ні, я в іншій партії».

​Андрій Одарченко ‒ декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

21 липня за кандидата від «Слуги народу» Андрія Одарченка віддали свої голоси більше ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент — кандидат від «Опозиційного блоку» Дмитро Святаш.

Раніше «Схеми» показали, як високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні.

Серед них ‒ Андрій Одарченко, переможець у 170 окрузі Харкова, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколи Одарченка.

Це ‒ компанія «Градієнт інвест», з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів ‒ 25 червня. Нині її засновником значиться його батько ‒ Микола Одарченко. За контактним номером «Градієнт інвесту» можна зв’язатися ще й з ТОВ «Рубікон Трейдінг», співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник Артема Пшонки, який тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі.

У коментарі «Схемам» Одарченко запевнив, що товаришує зі Слюсарєвим, водночас заявив, що «жодних настанов з приводу роботи у Верховній Раді» той йому не давав.

Серед інших майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу» із Слюсарєвим, як виявили «Схеми», пов’язані переможець в 173-му окрузі Олександр Бакумов, в 179-му ‒ Олексій Кучер та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим глава держави заявив, що не спілкується.

У свою чергу, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 у списку Павло Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу «Слуги народу» в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки що на дзвінки і повідомлення він не відповів.