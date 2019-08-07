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07 Серпень 2019, Київ 11:15
Новини | Політика

Мажоритарник «Слуги народу» фінансував партію Мураєва ‒ «Схеми»

Згідно зі звітом партії «Наші», Андрій Одарченко (зліва) зробив два грошові внески на рахунки партії Євгенія Мураєва

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Переможець на виборах до Верховної Ради України у 170 окрузі в Харкові від президентської партії «Слуга народу» Андрій Одарченко у 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії «Наші», лідером якої є народний депутат 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Євгеній Мураєв. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») ‒ «Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?».

​Згідно зі звітом партії «Наші» за третій квартал 2018 року, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Одарченко переказав партії Мураєва майже 200 тисяч гривень
Одарченко переказав партії Мураєва майже 200 тисяч гривень

Сам Одарченко у коментарі «Схемам» заперечив, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: «Ні, я в іншій партії».

​Андрій Одарченко ‒ декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

21 липня за кандидата від «Слуги народу» Андрія Одарченка віддали свої голоси більше ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент — кандидат від «Опозиційного блоку» Дмитро Святаш.

Раніше «Схеми» показали, як високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії у цьому регіоні.

Серед них ‒ Андрій Одарченко, переможець у 170 окрузі Харкова, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколи Одарченка.

Це ‒ компанія «Градієнт інвест», з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів ‒ 25 червня. Нині її засновником значиться його батько ‒ Микола Одарченко. За контактним номером «Градієнт інвесту» можна зв’язатися ще й з ТОВ «Рубікон Трейдінг», співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

Фірма «Градієнт інвест», із якої Одарченко вийшов напередодні виборів, має спільний контактний номер із ТОВ «Рубікон Трейдінг», співвласником якої є Слюсарєв
Фірма «Градієнт інвест», із якої Одарченко вийшов напередодні виборів, має спільний контактний номер із ТОВ «Рубікон Трейдінг», співвласником якої є Слюсарєв

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник Артема Пшонки, який тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі.

У коментарі «Схемам» Одарченко запевнив, що товаришує зі Слюсарєвим, водночас заявив, що «жодних настанов з приводу роботи у Верховній Раді» той йому не давав.

Серед інших майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу» із Слюсарєвим, як виявили «Схеми», пов’язані переможець в 173-му окрузі Олександр Бакумов, в 179-му ‒ Олексій Кучер та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим глава держави заявив, що не спілкується.

У свою чергу, голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 у списку Павло Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу «Слуги народу» в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки що на дзвінки і повідомлення він не відповів.

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