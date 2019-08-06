«Схеми» показали, як експомічник Пшонки, якого називають куратором «Слуги народу» по Харкову, пов’язаний з низкою обраних мажоритарників

Колишній прикордонник та експомічник Артема Пшонки Вадим Слюсарєв, якого у ЗМІ називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» у Харкові, через бізнес пов’язаний з низкою депутатів, обраних від президентської партії на позачергових виборах до Верховної Ради в мажоритарних округах Харкова та області. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Приховані обличчя нової влади. Хто стоїть за командою Зеленського в Харкові?».

Журналісти проаналізували, хто представляв інтереси партії «Слуга народу» на Харківщині і виявили ‒ низка уповноважених осіб кандидатів від президентської політсили на мажоритарних округах працюють у фірмах Вадима Слюсарєва або мають з його компаніями спільні контакти.

​Батько переможця у 170-му окрузі від «Слуги народу» Андрія Одарченка ‒ Микола Одарченко ‒ є засновником ТОВ «Градієнт інвест». Ця компанія має спільний номер із ТОВ «Рубікон Трейдінг», власником якої на 99% є Вадим Слюсарєв. Сам Одарченко вийшов із засновників «Градієнт інвест» напередодні виборів ‒ 25 червня. У коментарі «Схемам» Одарченко підтвердив, що товаришує зі Слюсарєвим: «Я товаришую, спілкуюся з Вадимом Слюсарєвим».

​Однак вплив експрикордонника на свою майбутню роботу у Верховній Раді Одарченко заперечив.



В окрузі №173, де переміг кандидат від «Слуги народу» Олександр Бакумов, уповноваженою особою президентської партії був Ігор Пономаренко. Він ‒ директор ТОВ «Онікс-2006», яке займається управлінням орендованою нерухомістю. Співвласником цієї фірми на 96% є Вадим Слюсарєв. Пономаренко також офіційно значився довіреною особою кандидата Володимира Зеленського на виборах президента України.

На прохання про коментар через пресслужбу «Слуги народу» Олександр Бакумов на момент публікації не відповів.

У окрузі №179, де переміг кандидат від президентської партії Олексій Кучер, інтереси «Слуги народу» в якості уповноваженої особи представляв Вадим Беліченко ‒ інженер ТОВ «Тієра», яка займається орендою та управлінням майном. Її власник ‒ також Вадим Слюсарєв.

Сам Олексій Кучер назвав запитання про його стосунки зі Слюсарєвим провокативним.

«Я знаю його, бачив, чув....Якщо ви хочете про стратегію дій нашої команди, то ми будемо говорити; всі інші питання, які мають в собі суть провокативну, я про них не хочу розмовляти», ‒ заявив майбутній депутат.

​Ще одного співробітника фірм Слюсарєва журналісти «Схем» знайшли на 181-му окрузі Харкова, де також переміг кандидат від «Слуги народу», Дмитро Микиша. Інтереси партії в цьому окрузі в якості уповноваженої особи представляв Юрій Степанець ‒ директор ТОВ «Фронтера», якою також співволодіє колишній прикордонник Вадим Слюсарєв (на 95%).

Дмитро Микиша у коментарі журналістам заявив, що не знайомий зі Слюсарєвим.

​У травні цього року у ЗМІ з’явилася інформація про неофіційного куратора команди Зеленського у Харкові та регіоні Вадима Слюсарєва.

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки. Він також тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, а згодом пішов у бізнес. Зараз він власник 9-ти компаній, які переважно займаються управлінням орендованого майна.

І, як виявили «Схеми», у Харкові Слюсарєв має вплив на кадрову політику ‒ зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що він знає Слюсарєва і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлу Сушку. Утім, глава держави заявив, що особисто зі Слюсарєвим не спілкується.

21 квітня на своїй фейсбук-сторінці голова Харківського обласного штабу «Слуги народу» Павло Сушко опублікував фотографію, на якій на задньому плані зображений Вадим Слюсарєв.

«Це ‒ лише мала частина команди харківського штабу Володимира Зеленського! Дякую нашій великій Зе! Команді!» ‒ написав під світлиною Сушко.

У коментарі журналістам Павло Сушко не зміг пригадати, чим саме займався Слюсарєв у штабі «Слуги народу». У той же час вплив Слюсарєва на роботу «Слуги народу» в регіоні та формування списку мажоритарників Сушко заперечив.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки на дзвінки та повідомлення він не відповів.