На голову ЦВК Росії напали в її будинку

Невідомий напав на голову Центрвиборчкому Росії Еллу Памфілову в її будинку в Підмосков’ї, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Росії. За повідомленням, її кілька разів ударили електрошокером.

Напад скоїли вночі 6 вересня.

«Зловмисник у масці через вікно проник на терасу будинку, неодноразово вдарив господиню електрошокером, після чого втік», – заявила речниця МВС Ірина Вовк.

Порушено кримінальну справу за статтею про розбій.

В апараті ЦВК російському агентству «Інтерфакс» повідомили, що здоров’ю Памфілової нічого не загрожує, і вона вже бере участь в міжнародній конференції в Москві. Видання Baza з посиланням на свої джерела стверджує, що електрошокер не спрацював.

8 вересня в Росії пройдуть місцеві вибори. Зокрема, незаконне голосування заплановане в анексованому Росією Криму.