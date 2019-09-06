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06 Вересень 2019, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

На голову ЦВК Росії напали в її будинку

У МВС Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею про розбій

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Невідомий напав на голову Центрвиборчкому Росії Еллу Памфілову в її будинку в Підмосков’ї, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Росії. За повідомленням, її кілька разів ударили електрошокером.

Напад скоїли вночі 6 вересня.

«Зловмисник у масці через вікно проник на терасу будинку, неодноразово вдарив господиню електрошокером, після чого втік», – заявила речниця МВС Ірина Вовк.

Порушено кримінальну справу за статтею про розбій.

В апараті ЦВК російському агентству «Інтерфакс» повідомили, що здоров’ю Памфілової нічого не загрожує, і вона вже бере участь в міжнародній конференції в Москві. Видання Baza з посиланням на свої джерела стверджує, що електрошокер не спрацював.

8 вересня в Росії пройдуть місцеві вибори. Зокрема, незаконне голосування заплановане в анексованому Росією Криму.

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