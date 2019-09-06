На голову ЦВК Росії напали в її будинку

Невідомий напав на голову Центрвиборчкому Росії Еллу Памфілову в її будинку в Підмосков’ї, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Росії. За повідомленням, її кілька разів ударили електрошокером.
Напад скоїли вночі 6 вересня.
«Зловмисник у масці через вікно проник на терасу будинку, неодноразово вдарив господиню електрошокером, після чого втік», – заявила речниця МВС Ірина Вовк.
Порушено кримінальну справу за статтею про розбій.
В апараті ЦВК російському агентству «Інтерфакс» повідомили, що здоров’ю Памфілової нічого не загрожує, і вона вже бере участь в міжнародній конференції в Москві. Видання Baza з посиланням на свої джерела стверджує, що електрошокер не спрацював.
8 вересня в Росії пройдуть місцеві вибори. Зокрема, незаконне голосування заплановане в анексованому Росією Криму.
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