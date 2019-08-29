ЦВК про ситуацію з Рудиком: суд скасував постанову про реєстрацію його депутатом

Дії Центральної виборчої комісії щодо реєстрації Сергія Рудика, обраного в ОВО №198, народним депутатом визнано протиправними, повідомили у ЦВК 29 серпня з посиланням на рішення суду.

«Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 серпня 2019 року, ухваленого відповідним судом як судом першої інстанції, визнано протиправними дії Комісії щодо реєстрації Рудика С.Я. народним депутатом України. А також – скасовано зазначену постанову ЦВК від 23 серпня 2019 року № 1894 в частині пункту другого, згідно з яким Комісією було вирішено зареєструвати народного депутата України, Рудика С.Я., обраного на позачергових виборах народних депутатів», - заявили у ЦВК.

У комісії додали, що постанова ЦВК від 23 серпня у частині реєстрації Рудика депутатом є предметом судового оскарження.

Сьогодні Сергієві Рудику, який повідомив, що є обраним депутатом-мажоритарником, апарат парламенту відмовив у видачі посвідчення. Рудик викликав через це поліцію, і сказав, що відмову у реєстрації йому пояснили наявним листом від ЦВК. Рудик повідомив, що його опоненти на виборах на 198-му окрузі (місто Сміла Черкаської області) оскаржують його перемогу в судах, однак судове рішення у справі ще не набрало чинності, адже не збіг термін для подачі апеляції.

За результатами голосування на сайті ЦВК, Сергій Рудик отримав 28,92% голосів під час позачергових парламентських виборів у липні 2019 року. Друге місце посіла кандидатка від «Слуги народу» Наталія Олександрівна – за словами Рудика, саме вона оскаржує його перемогу на окрузі.