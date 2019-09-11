Рада 12 вересня може розглянути подання Зеленського на звільнення складу ЦВК

Верховна Рада України 12 вересня може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, заявила заступник голови профільного комітету, представниця фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко.

За її словами, 11 вересня о 15:00 розпочнеться засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

«Якщо рішенням комітету буде підтримане подання президента, то дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК можливе вже і завтра», – сказала Загоруйко 11 вересня в Києві.

Вона додала, що в поданні, внесеному Зеленським 9 вересня, сказано, що діяльність ЦВК під час парламентської виборчої кампанії була «упередженою».

Зокрема, Загоруйко повідомила, що в поданні згадано, що 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а «дії ЦВК визнані протиправними».

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.