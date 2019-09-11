Комітет Ради розглядає подання Зеленського на звільнення складу ЦВК

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 11 вересня розглядає подання президента України Володимира Зеленського щодо питання дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії.

Раніше заступник голови профільного комітету, представниця фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко заявила, що парламент 12 вересня може розглянути це подання президента.

«Якщо рішенням комітету буде підтримане подання президента, то дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК можливе вже і завтра», – сказала Загоруйко.

Вона додала, що в поданні, внесеному Зеленським 9 вересня, сказано, що діяльність ЦВК під час парламентської виборчої кампанії була «упередженою».

Зокрема, Загоруйко повідомила, що в поданні згадано, що 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а «дії ЦВК визнані протиправними».

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.