«Політично вмотивоване рішення»: ЦВК відреагувала на намір Зеленського достроково припинити її повноваження

Центральна виборча комісія сприймає свій можливий розпуск як «політично вмотивоване рішення». Про це йдеться в офіційниій заяві, оприлюдненій на сайті ЦВК ввечері 11 вересня.

«Якщо розглядати початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії як політичний крок чи політично вмотивоване рішення, вважаємо за необхідне закцентувати, що такі дії несуть за собою і політичну відповідальність як президента України, так і Верховної Ради України. Комісія готова сприйняти таке рішення. Проте всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою, ЦВК сприймати відмовляється», – вказано в заяві.

ЦВК також висловила позицію, щодо зауважень, викладених у поданні президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень комісії.

11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.