Глава ЦВК вважає, що розпуск комісії поставить під сумнів легітимність останніх виборів

Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає, що можливий розпуск ЦВК поставить під сумнів легітимність проведених нею виборів. Про це Сліпачук сказала на засіданні комітету Верховної Ради 11 вересня, повідомляє «Громадське».

«Я наголошую, що Центральна виборча комісія певною мірою є органом, який легітимізує і президентську владу, і парламентську. Зараз ви порушили питання, що ставить під сумнів безпосередньо легітимність проведених виборчих процесів усупереч усьому тому, про що говорить все спостереження – і національне, і міжнародне», – наголосила Сліпачук.

11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.