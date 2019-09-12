Депутат від «Слуги народу»: у Раді збереться 300 голосів за припинення повноважень ЦВК

У Верховній Раді збереться 300 голосів за припинення повноважень Центральної виборчої комісії України, повідомив народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура в ефірі Радіо Свобода.

«Я думаю, що президент України як гарант Конституції звернув увагу парламенту на порушення конституційних прав основних. Основні конституційні права – у тому числі обирати і бути обраним до органів державної влади. Центральна виборча комісія повинна цей процес забезпечити, а гарант Конституції – гарантувати. Я оцінюю, що всі фракції повинні дослідити проєкт постанови, подання президента і для себе визначитися. Я думаю, 300 голосів буде», – заявив Качура в ефірі програми «Ваша свобода».

Він запевнив, що «Слуга народу» не змінюватиме законодавство для звільнення ЦВК.

«Тобто в нас згідно з чинним законодавством немає можливості оцінювати саме ті аргументи, які вказані в поданні. Але я хочу сказати, що там усе чітко виписане, аргументоване на декілька сторінок. Вказані всі рішення судів, якими діяльність Центральної виборчої комісії визнана протиправною. Наприклад, щодо скасувавання незаконної реєстрації кандидатів, щодо нереєстрації кандидатів», – розповів Качура.

Він назвав «вишенькою на торті» рішення ЦВК по 198 виборчому округу.

«Що там відбулося? Процес ще не закінчився, суди тривають, але Центральна виборча комісія ухвалила рішення, що треба зареєструвати одного з кандидатів народним депутатом. Він тут приходить у Верховну Раду, отримує тимчасове посвідчення від ЦВК і намагається скласти присягу. У цей же час суд виносить рішення, що потрібно провести перерахунок голосів на окрузі. Після цього ЦВК не вчиняє ніяких дій щодо цього», – сказав Качура.

11 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень усього складу Центральної виборчої комісії. Документ передбачає звільнення з посади всіх членів ЦВК, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», який заявив про випадки «необ’єктивності й політичної заангажованості» Центрвиборчкому під час парламентської виборчої кампанії.

Центральна виборча комісія назвала свій можливий розпуск «політично вмотивованим рішенням».

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.