Питання про розпуск ЦВК немає в порядку денному Ради

Питання про дострокове припинення повноважень Центральної виборчої комісії наразі немає в порядку денному пленарного засідання Верховної Ради, яке розпочнеться о 10:00 12 вересня.

11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу ЦВК. Того ж дня комісія заявила, що сприймає свій можливий розпуск як «політично вмотивоване рішення».

Серед питань, включених до порядку денного за результатами погоджувальної ради, є, серед інших, законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про оборону України» щодо організації оборони держави». Цей документ презентує представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук, альтернативний законопроєкт представить депутат із фракції «Голос» Сергій Рахманін.

Власників автомобілів на так званих «єврономерах» стосуватиметься проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Доповідатиме з цього питання представник президента України в Конституційному суді України Федір Веніславський.

Верховна Рада розгляне 12 вересня кілька документів, які стосують регламенту та організації роботи парламенту, а також ряд інших законопроєктів.