У Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень членів ЦВК

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.

Проєкт авторства 27 депутатів зареєстрований, згідно з даними на сайті парламенту, 11 вересня. 12 вересня він «вручений із поданням комітету про розгляд».

При цьому в порядку денному Верховної Ради на 12 вересня, оприлюдненому на сайті парламенту, документу в розгляді немає.

Проєкт постанови передбачає звільнення з посади всіх членів ЦВК, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», який заявив про випадки «необ’єктивності й політичної заангажованості» Центрвиборчкому під час парламентської виборчої кампанії.

Центральна виборча комісія назвала свій можливий розпуск «політично вмотивованим рішенням».

Раніше до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував парламенту розглянути це подання.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.