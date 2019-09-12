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12 Вересень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

У Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень членів ЦВК

Центральна виборча комісія назвала свій можливий розпуск «політично вмотивованим рішенням»

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У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.

Проєкт авторства 27 депутатів зареєстрований, згідно з даними на сайті парламенту, 11 вересня. 12 вересня він «вручений із поданням комітету про розгляд».

При цьому в порядку денному Верховної Ради на 12 вересня, оприлюдненому на сайті парламенту, документу в розгляді немає.

Проєкт постанови передбачає звільнення з посади всіх членів ЦВК, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», який заявив про випадки «необ’єктивності й політичної заангажованості» Центрвиборчкому під час парламентської виборчої кампанії.

Центральна виборча комісія назвала свій можливий розпуск «політично вмотивованим рішенням».

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Раніше до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував парламенту розглянути це подання.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.

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