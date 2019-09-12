Навіщо Зеленському нова ЦВК

Президент Володимир Зеленський вирішив достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії. Він вважає, що під час виборів до Верховної Ради ЦВК виявила «необ’єктивність і політичну заангажованість». Напередодні профільний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію про розпуск ЦВК. Щоб ухвалити це рішення, знадобиться не менше ніж 300 голосів. Наскільки справедливі претензії Зеленського до ЦВК і якими можуть бути справжні мотиви президента? Це у програмі «Ваша Свобода» обговорювали політичні експерти Віктор Таран, Олена Дяченко, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура й ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера. Ведучий: Віталій Портников.