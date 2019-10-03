Зеленський вніс на розгляд парламенту новий склад ЦВК – Гончаренко

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії, повідомив на сторінці у Facebook народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко

У списку, який поширив у мережі депутат, є 17 кандидатур, з яких 12 – представники, подані фракцією «Слуга народу», 2 висуванці від «Опозиційної платформи – За життя» і по одному кандидату від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Голосу».

«Розгляд подання Зеленського про призначення членів ЦВК відбудеться завтра. Ну, щоб не залишити нікому часу вивчити кандидатури», – написав Гончаренко у соцмережі.

Про те, що Верховна Рада не розглядатиме у четвер подання президента про склад ЦВК підтвердив і лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Водночас, як повідомив представник фракції «Голос», перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський о 18:15 у четвер має відбутися засідання комітету, на якому і розглядатиметься подання президента про призначення членів ЦВК.

13 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. Перед тим до парламенту надійшло подання президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх членів ЦВК.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України (на семирічний термін) близько року тому – 20 вересня 2018-го. Цей склад назвав рішення про свій розпуск «політично вмотивованим».

У 2019 році в Україні відбулися вибори президента і дострокові вибори парламенту, які визнали чесними міжнародні спостерігачі.