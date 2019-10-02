Верховна Рада проголосувала за створення Бюро фінансових розслідувань у першому читанні. За цей документ проголосували 270 народних депутатів.

Згідно із законопроєктом, Бюро фінансових розслідувань – це центральний орган виконавчої влади, що утворюється Кабінетом міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Серед основних завдань бюро – участь у забезпеченні державної безпеки шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, масштабній недобросовісній конкуренції, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки.

У Міністерстві фінансів заявили, що законопроєкт розроблений із метою розділення сервісної та правоохоронної функцій Податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їхніх функцій.

Ініціаторами законопроєкту вказані члени фракції партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк і Денис Монастирський.

Антикорупційні організацій упродовж кількох років вимагають забрати в правоохоронців право розслідувати економічні злочини й створити натомість спеціалізовану службу фінансових розслідувань.

2 вересня новий уряд ліквідував департамент захисту економіку Національної поліції України.