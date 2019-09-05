Президент визначив як невідкладний законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня визначив як невідкладний законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань. Документ 30 серпня зареєстрував народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев.

Документ визначає, що Бюро фінансових розслідувань – це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів.

Згідно із законопроєктом діяльність Бюро фінансових розслідувань має спрямовувати та координувати Кабінет міністрів України через міністра фінансів України.

Автор документа пропонує, зокрема, надати Бюро фінансових розслідувань право реєструвати кримінальні провадження, здійснювати досудове розслідування, розшукувати осіб, які переховуються від слідчих та суду, отримувати інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб.

Антикорупційні організацій упродовж кількох років вимагають забрати в правоохоронців право розслідувати економічні злочини й створити натомість спеціалізовану службу фінансових розслідувань.

2 вересня новий уряд ліквідував департамент захисту економіку Національної поліції України.