ДБР провело обшуки у Державній фіскальній службі

Державне бюро розслідувань повідомляє про розслідування можливих незаконних дій топпосадовців Державної фіскальної служби України.

Як повідомляє прес-служба ДБР, 12 липня провели низку санкціонованих слідчих дій: обшуки в Державній фіскальній службі України; обшуки на Харківській митниці ДФС і вилучення документів у Головному управлінні ДФС у Харківській області.

Як йдеться в повідомленні, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, головного управління ДФС у Харківській області і Харківської митниці.

«За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України ухвалене рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 мільйонів гривень», – повідомляє прес-служба ДБР.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки».

У березні в Державному бюро розслідувань повідомили, що за три місяці роботи здійснили досудове розслідування у 5794 провадженнях, понад півсотні з яких направили до суду.