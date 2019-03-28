У ДБР повідомили про понад 5 тисяч проваджень, найбільше щодо правоохоронців

У Державному бюро розслідувань повідомили, що за три місяці роботи здійснили досудове розслідування у 5794 провадженнях, понад півсотні з яких скерували до суду.

«У провадженнях ДБР найбільше фігурують представники правоохоронних органів – 2826 осіб. Особи, які вчинили військові злочини – 2294, судді – 202, високопосадовці – 7», – йдеться в повідомленні ДБР.

Директор ДБР Роман Труба на презентації результатів роботи відомства за 2018 рік заявив, що підслідні усі правоохоронці – від патрульних до керівників підрозділів.

«Серед інших правоохоронців, які є учасниками проваджень ДБР: 226 – з органів прокуратури, 92 – з СБУ, 91 – з ДФС», – розповів Роман Труба.

Крім того, за його словами, нині ДБР здійснює досудове розслідування у 22 провадженнях за ознаками катування, 442 – за ознаками перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

Закон про створення Державного бюро розслідувань Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2015 року. Згідно із законом, цей правоохоронний орган розслідує злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро. Перші кримінальні провадження ДБР відкрило 27 листопада 2018 року. Наразі відомство ще укомплектовує свій штат.