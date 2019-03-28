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28 Березень 2019, Київ 14:47
Новини | Політика

У ДБР повідомили про понад 5 тисяч проваджень, найбільше щодо правоохоронців

Директор ДБР Роман Труба

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У Державному бюро розслідувань повідомили, що за три місяці роботи здійснили досудове розслідування у 5794 провадженнях, понад півсотні з яких скерували до суду.

«У провадженнях ДБР найбільше фігурують представники правоохоронних органів – 2826 осіб. Особи, які вчинили військові злочини – 2294, судді – 202, високопосадовці – 7», – йдеться в повідомленні ДБР.

Директор ДБР Роман Труба на презентації результатів роботи відомства за 2018 рік заявив, що підслідні усі правоохоронці – від патрульних до керівників підрозділів.

«Серед інших правоохоронців, які є учасниками проваджень ДБР: 226 – з органів прокуратури, 92 – з СБУ, 91 – з ДФС», – розповів Роман Труба.

Крім того, за його словами, нині ДБР здійснює досудове розслідування у 22 провадженнях за ознаками катування, 442 – за ознаками перевищення влади працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

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Закон про створення Державного бюро розслідувань Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2015 року. Згідно із законом, цей правоохоронний орган розслідує злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро. Перші кримінальні провадження ДБР відкрило 27 листопада 2018 року. Наразі відомство ще укомплектовує свій штат.

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