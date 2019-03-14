ДБР розслідує можливу підготовку фізичного знищення лідерів «Нацкорпусу» і «Нацдружин»

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки фізичного знищення лідерів праворадикальних організацій «Національний корпус» та «Національні дружини».

«З заявою до ДБР звернувся заступник голови СБУ, якого народний депутат України під час прес-конференції 11 березня звинуватив у підготовці цього злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять за фактом підготовки до злочину, відповідно до статті про перевищення влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою його насильства.

11 березня народний депутат, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив, що нібито один із заступників голови СБУ готує вбивства лідерів «Нацкорпусу» і «Нацдружин». В СБУ висловили жаль, що Білецький дає можливість «маніпулювати собою».

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