До України намагалися ввезти 250 карабінів Scorpion – ДБР

До України намагалися ввезти 250 карабінів Scorpion, повідомило Державне бюро розслідувань.

«Наприкінці січня 2019 року до Одеської митниці з Чехії прибуло 250 одиниць зброї «карабін Scorpion», які не відповідають вимогам державного стандарту (ДЕСТ) та не можуть бути переміщені через державний кордон України», – заявили в ДБР.

У відомстві заявили, що «з метою легалізації» карабінів представник підприємства-замовника за участі інспектора митниці відібрав зразки зброї, які напрпавили до приватної майстерні для переробки та приведення до норм держстандарту.

За даними слідства, після цього впорядковані зразки мали бути скеровані до експертної установи для отримання сертифіката відповідності. Згодом усю зброю мали розмитнити як «карабіни мисливські», що відповідають стандарту і можуть бути реалізовані на території України.

Згідно з повідомленням, під час обшуку автомобіля кур’єра слідчі вилучили зразки зброї, документи та близько 35 тисяч доларів, 1 800 євро та 175 тисяч гривень.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.

Орган почав свою роботу 27 листопада 2018 року. 30 січня слідчі Державного бюро розслідувань України розслідують 3 417 кримінальних проваджень.