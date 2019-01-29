Слідчі ДБР розслідують 3 417 кримінальних проваджень – Труба

Слідчі Державного бюро розслідувань України розслідують 3 417 кримінальних проваджень, повідомив директор ДБР Роман Труба. Ці провадження були зареєстровані або передані за підслідністю протягом перших двох місяців роботи Державного бюро розслідувань.

«Найбільше проваджень розслідують слідчі Полтавського та Київського територіальних управлінь ДБР: 703 та 624 відповідно. У центральному апараті – 170 проваджень. 2674 провадження надійшли з інших органів, 743 – відкриті слідчими ДБР», – сказав Труба.

За його словами, 150 обвинувальних актів вже скеровано до суду. З них 142 – стосуються військових злочинів, решта – одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом тощо.

Труба розповів, що серед людей, щодо яких відкриті кримінальні провадження, фігурують 1639 правоохоронців, 1391 військовослужбовець, 66 суддів, три народні депутати та 25 посадовців категорії «А».

Директор ДБР повідомив, що 503 провадження стосуються перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.

Орган почав свою роботу 27 листопада 2018 року.