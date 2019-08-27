Данилюк: законопроєкт про Службу фінансових розслідувань фіналізуємо на цьому тижні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк пообіцяв завершити розробку законопроєкту про Службу фінансових розслідувань на цьому тижні.

«На цьому тижні фіналізуємо законопроект про Службу фінансових розслідувань. У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності», – написав Данилюк у Facebook.

Він додав, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже ліквідував департамент захисту економіки.

За словами Данилюка, «з’явилася креативна ідея стосовно назви нового органу». «Але тримаємо інтригу», – зазначив секретар РНБО.

У пресслужбі Ради нацбезпеки та оборони заявили, що Служба фінрозслідувань буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним попереджати злочини у фінансовій сфері. Зокрема, вона займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів.

У РНБО анонсують, що новостворений орган матиме право на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Кількість працівників служби не має перевищувати 3000, наголосили в РНБО.