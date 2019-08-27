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27 Серпень 2019, Київ 10:44
Новини | Політика

Данилюк: законопроєкт про Службу фінансових розслідувань фіналізуємо на цьому тижні

Данилюк: сформували позицію щодо розподілу підслідності Служби фінансових розслідувань

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк пообіцяв завершити розробку законопроєкту про Службу фінансових розслідувань на цьому тижні.

«На цьому тижні фіналізуємо законопроект про Службу фінансових розслідувань. У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності», – написав Данилюк у Facebook.

Він додав, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже ліквідував департамент захисту економіки.

За словами Данилюка, «з’явилася креативна ідея стосовно назви нового органу». «Але тримаємо інтригу», – зазначив секретар РНБО.

У пресслужбі Ради нацбезпеки та оборони заявили, що Служба фінрозслідувань буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним попереджати злочини у фінансовій сфері. Зокрема, вона займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів.

У РНБО анонсують, що новостворений орган матиме право на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Кількість працівників служби не має перевищувати 3000, наголосили в РНБО.

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