Суд узяв Пашинського під арешт

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці ексдепутатові Сергію Пашинському.

4 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату України через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В'ячеслав Хімікус був поранений в ногу.

На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту на ім’я В’ячеслав Хімікус стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцю заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». Хімікус стверджував, що, якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У 2017 році Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві.