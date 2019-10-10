10 жовтня президент України проводить пресмарафон у новому форматі – на київському фудмаркеті він веде розмову із кількома сотнях журналістів, намагаючись відповісти на питання кожного.

Всіх акредитованих представників преси поділили по групах, кожній із них надали по 30 хвилин на розмову з президентом. Що пишуть соцмережі про такий формат комунікації з президентом? Та які найяскравіші моменти з пресмарафону запам'яталися дописувачам? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

Відтоді, як Зеленський став президентом, він так і не провів жодної повноцінної пресконференції. При цьому він періодично записував відеозвернення: іронічно «дякував» депутатам, що підтвердили правильність його рішення про розпуск парламенту та пропонував люструвати чиновників часів Петра Порошенка. Також він дав інтерв’ю «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу», актору Станіславу Боклану.

Саме тому, цей формат є досить незвичним для представників преси та й користувачів соцмереж, які досить довго жартували про обрану президентом локацію для заходу.

Та й сам формат зустрічі викликав цілий шквал мемів та жартів у соціальних мережах.

Про Андрушка й Мендель

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував скандал навколо журналіста спеціального проекту Радіо Свобода та «UA:Перший» «Схеми: корупція в деталях» Сергія Андрушка.

Зеленський заявив, що Андрушко «поводився некоректно», але Зеленський його «пробачав».

Зеленський: Він здоровий мужик, якби я не був президентом, я б йому відповів інакше. Він здоровий хлопець, він нападає, дійсно, це так, він наскакує. Я, скільки разів ми зустрічалися, я завжди охоронцям завжди кричав: хлопці, відійдіть, я вас прошу. Чому? Тому що він їх зашибе просто. А вони почують, відчують, що мені щось загрожує, почнуть реагувати згідно з законодавством України. Але ще є, окрім законодавства України, журналістської етики, якісь людські відносини. Він не може мікрофоном бити мене по обличчю.

Відповідь президента відкоментувала головна редакторка програми «Схеми: корупція в деталях» Наталка Седлецька.

Чи «пора саджати»?

Багато питань стосувалися також і передвиборчого гасла Володимира Зеленського «Весна прийшла –​ пора саджати».

Зеленський і англійська

Протягом пресмарафону Володимир Зеленський поспілкувався також із низкою іноземних журналістів, переходячи на англійську мову. За це його покритикував колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, заявивши, що президентові взагалі не варто переходити на англійську.

На критику Омеляна відповіли критикою інші користувачі соціальних мереж.

Багато обговорень викликали й інші актуальні питання, які ставили журналісти Володимиру Зеленському.

Одна з журналістів звернулася до президента з питанням про те, що олігарх Ігор Коломойський «активно заводить своїх людей на держпідприємства, зокрема на «Центренерго».

Він заявив, що незалежність тимчасового директора ПАТ «Центренерго» Володимира Потапенка – це відповідальність прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

«Я не знаю про те, що вони завели свою людину, крім того, що я все це читаю, так само, як і ви. З приводу незалежності тієї людини, яка керує зараз «Центренерго» – це питання до прем’єр-міністра України, і я можу його запитати з приводу того, незалежна ця людина, хто її завів, і чи вона захищає інтереси підприємства, інтереси саме держави», – сказав він.

Радіо Свобода веде блог і відеотрансляцію з події. Слідкуйте за наших живим блогом!