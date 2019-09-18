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18 Вересень 2019, Київ 14:38
Новини | Політика

Уряд підготував подання в Раду щодо кандидатури нового голови Фонду держмайна

Віталія Трубарова хочуть усунути від виконання обов’язків голови ФДМ

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Кабінет міністрів України погодив на засіданні 18 вересня внесення до Верховної Ради подання про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду держмайна, повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що автором подання про зміну керівництва голови ФДМ є прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Нині виконувачем обов’язків голови Фонду держмайна є Віталій Трубаров.

/**/ /**/ /**/ Раніше у НАБУ повідомили, що детективи бюро спільно зі співробітниками департаменту «К» СБУ проводять обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві, але не називали їхньої причини
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Крім того, повідомляється, що уряд ухвалив низку інших кадрових призначень – переважно заступників у Мінінфраструктури, у Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Мінекономрозвитку, Мін’юст. Уряд також провів низку звільнень – здебільшого заступників у міністерствах.

«Уряд погодив тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора ПАТ «Центренерго» на Володимира Потапенка», – йдеться в повідомленні уряду.

Раніше сьогодні стало відомо, що уряд звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду від березня 2014 року.

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