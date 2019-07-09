У НАБУ пояснили, в якій справі проводили обшуки у Фонді держмайна

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що обшуки у Фонді державного майна 9 липня пов’язані зі справою заступника голови Державної архівної служби, якого підозрюють в отриманні хабаря.

«НАБУ, CБУ і САП викрили «на гарячому» заступника голови Державної архівної служби України, який пообіцяв «допомогти» з працевлаштуванням у Фонді державного майна України. Цього посадовця затримали. Обшуки у ФДМУ, про яке сьогодні багато питали ЗМІ, пов’язані з розслідуванням саме цього злочину», – повідомила пресслужба НАБУ.

У НАБУ додали, що посадовця підозрюють у вимаганні майже 10 тисяч доларів. «Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого – у розмірі 4,8 тисячі доларів, посадовця й викрили «на гарячому», – йдеться в повідомленні.

Раніше 9 липня у НАБУ повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками департаменту «К» Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві, але не називали їхньої причини.

До цього у ЗМІ з’явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова, а сам він затриманий.

Водночас віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко розмістив у соцмережі фото, на якому зображений Трубаров на засіданні урядового комітету.