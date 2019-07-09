НАБУ підтверджує обшуки у Фонді держмайна

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками департаменту «К» Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві, повідомляє прес-служба НАБУ 9 липня у Facebook.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити щодо згаданих слідчих дій. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова, а сам він затриманий.

У прес-службі Національного антикорупційного бюро України на питання Радіо Свобода не заперечили, але і не спростували повідомлення про ймовірне затримання Трубарова.

У Фонді держмайна отримати коментарі наразі не вдалося.

Водночас віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко розмістив у соцмережі фото, на якому зображений Трубаров на засіданні урядового комітету.

Віталій Трубаров був призначений в.о. голови Фонду держмайна восени 2017 року.​