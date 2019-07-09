У НАБУ не заперечують і не спростовують ймовірне затримання керівника Фонду держмайна (доповнено)

(Доповнено четвертий абзац) У прес-службі Національного антикорупційного бюро України не заперечили, але і не спростували повідомлення про ймовірне затримання детективами відомства виконувача обов’язків голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

«Ми маємо запитати всіх, хто безпосередньо здійснює розслідування, це детективи. І, якщо вони дадуть згоду, ми обов’язково повідомимо», – повідомили Радіо Свобода у прес-службі НАБУ.

У Фонді держмайна отримати коментарі наразі не вдалося.

Водночас віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розмістив у соцмережі фото, на якому зображений Трубаров на засіданні урядового комітету.

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова, а сам він затриманий.

Віталій Трубаров був призначений в.о. голови Фонду держмайна восени 2017 року.​