Держава продає свої акції в компанії, яка володіє Центральним автовокзалом Києва – Трубаров

Держава продає свої акції в компанії «Київпассервіс», яка володіє Центральним автовокзалом Києва, п’ятьома автостанціями столиці та 18 автостанціями в Київській області, повідомив в.о. керівника Фонду державного майна Віталій Трубаров у Facebook.

Стартова ціна – 195,9 мільйона гривень. Аукціон у межах «малої приватизації» запланований на 14 серпня, він відбудеться на платформі «Prozorro.Продажі». Держава володіє 99,9% пакету акцій.

«Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, недопустити звільнення працівників та виконувати колективний договір», – заявив Трубаров.

«Prozorro.Продажі» – це система з реалізації активів неплатоспроможних банків, оренди та продажу державного та комунального майна. Станом на кінець грудня 2018 року система заробила 12,2 мільярда гривень.