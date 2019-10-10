Зеленський про Майдан: нічого такого не боюся, кровопролиття не буде

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «не боїться» антивладних протестів.

«З приводу Майдану – я нічого такого не боюсь. У будь-який момент, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала і щоб я був президентом – кровопролиття не буде. Я дуже спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони тоді точно не оберуть припинення війни, точно будуть обирати серед того «меню товарів», який є на цьому ринку, продажному політичному ринку», – сказав Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня в Києві.

Він також розкритикував свого попередника, п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Помилка Порошенка – тільки в одному. Йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану… Єдине, що він забуває, що він вже не президент, не забуває, а боюся, що він у це не вірить. Він проти розведення (вил на Донбасі – ред.) і йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. Мало того, він трішки підштовхує людей…», – сказав Зеленський.

Під стінами приміщення, де проходить пресмарафон, відбувається пікет під назвою «Запитай у президента».

Акції протесту в Києві й інших містах України почалися після того, як 1 жовтня Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».

Попри це, учасники протестів вийшли на вулиці із гаслом «Ні капітуляції». Зокрема, 6 жовтня в Києві на Майдан вийшли тисячі людей (за даними поліції – 10 тисяч, організатори повідомляли про 25-50 тисяч). На акцію на майдані Незалежності в Києві приходив колишній президент Петро Порошенко.