Іспанський щоденник АВС розмірковує над підписаним у Мінську документом, який передбачає проведення виборів на територіях сходу України, утримуваних проросійськими бойовиками. Лондонське видання The Sunday Times пише про двох емігрантів з України, які опинилися у центрі скандалу, пов’язаного з можливим імпічментом президента США Дональда Трампа. Американський часопис The New York Times повідомляє про виступи протесту у Києві проти проведення місцевих виборів на утримуваних проросійськими бойовиками територіях на сході України.

Іспанське періодичне видання АВС друкує статтю «Протести в Україні щодо угоди, яка стосується бунтівного сходу країни». У матеріалі повідомляється, що вперше з 2015 року представники України, Росії, ОБСЄ та проросійські бойовики з Донецька і Луганська підписали нову угоду у столиці Білорусі Мінську, яка, за словами іспанського щоденника, стала кроком до мирного врегулювання. Центральним моментом тексту підписаного документу, який ще 2016 року запропонував ексміністр закордонних справ Німеччини, а нині президент тієї країни Франк-Вальтер Штайнмаєр, є ймовірність проведення виборів у двох, утримуваних проросійськими бойовиками регіонах сходу України – під наглядом ОБСЄ і згідно з українськими законами.

Принагідно мадридське видання зазначає, що одразу по тому, як президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання цього документу, представники різних політичних сил України висловили свої сумніви у доцільності подібного кроку, а громадяни у різних населених пунктах України вийшли на вулиці аби висловити свій протест проти підписання цього документу.

Натомість, – пише АВС, – президент Зеленський каже, що вибори на підконтрольних проросійським угрупованням територіях, не відбудуться під прицілом автомата, а бойовики мусять скласти свою зброю, тоді як російські військові підрозділи мають вивести з окупованих районів. Іспанське видання також повідомляє, що вибори не відбудуться доки Україна не здобуде повного контролю над кордоном з Росією.

Саме через цей кордон до окупованих частин сходу України постачається озброєння і поповнення військової сили підтримуваних Росією бойовиків. Іспанський часопис веде далі, вказуючи, що деякі політичні сили в Україні вже визначили підписаний у Мінську документ як «капітуляцію» і «зраду». Зокрема, колишній президент України Петро Порошенко засудив кроки президента Зеленського, а колишня прем’єр Юлія Тимошенко назвала запровадження у життя так званої «формули Штайнмаєра» безпосередньою загрозою національній безпеці України.

Часопис Великої Британії The Sunday Times публікує матеріал «На світло виходять Лев та Ігор, українські темні постаті Джуліані». У підзаголовку додається, що два чоловіки з так званої «маленької Москви», що в американському штаті Флорида, постають перед допитом у Конгресі США щодо політичних грошових пожертв і телефонних дзвінків до київських прокурорів. Лондонське видання пише, що у флоридському районі, що зветься «маленька Москва», мешкає діаспора росіян, українців та ізраїльтян, які оселились там із часу розвалу Радянського Союзу. І саме контакти між бізнес-імперією президента Дональда Трампа та тим, що газета називає «україно-російською діаспорою», перебувають у центрі скандалу, пов’язаного з можливим імпічментом президента США. Видання додає, що зв’язки Трампа із грошовитими росіянами, які йдуть корінням на кілька десятиріч назад, і раніше приводили Трампа до епіцентру різноманітних скандалів. Цього разу на поверхню вийшла Україна та українці.

The Sunday Times повідомляє, що новими постатями скандалу, пов’язаного з телефонними дзвінками Трампа та його оточення в Україну, постають двоє шахраїв місцевого рівня – Лев Парнас та Ігор Фруман. Цих двох уже цього тижня допитають у Конгресі США щодо їхньої ролі як посередників між Трампом, його особистим адвокатом Руді Джуліані та Україною. Лондонський часопис додає, що 47-річний Парнас і 53-річний Фруман є частиною дещо «затемненого» світу, який простягається між Флоридою, Нью-Йорком, Тель-Авівом та українським містом Одеса.

До минулого року обидва – Парнас та Фруман – були мало кому відомі. Парнас був колишнім біржевим маклером із історією невиплачених боргів і невдалих спроб започаткувати бізнес. Фруман працював із імпортом-експортом між Україною та США, але так само збанкрутував. На початку 2018 року цей підозрілий дует раптом вийшов на поверхню і став важливим гравцем у політиці Республіканської партії США. Парнас і Фруман зустрілися з президентом Трампом, оберталися разом із донорами Республіканської партії і навіть відвідували конгресменів США.

Саме у цей час вони переказали 325 тисяч доларів до виборчого фонду кампанії Дональда Трампа, який має на меті знову бути обраним на президентських виборах 2020 року. Попередньо ці двоє переказали ще 100 тисяч доларів Трампові та іншим республіканцям. Газета наголошує, що всі ці грошові вливання відбувалися на тлі судових процесів проти Парнаса і Фрумана щодо невиплачених боргів. Видання наводить слова американського адвоката з Правничого центру громадських кампаній США Брендана Фішера, який каже, що Парнас і Фруман просто купили собі доступ до Трампа, вливаючи великі суми грошей з непрозорих джерел. Досі невідомо звідки саме походять ці кошти. Так само невідомо на кого працюють Парнас і Фруман.

На додаток, як пише газета, Парнас і Фруман працювали як «фіксери» і посередники Руді Джуліані, курсуючи між Маямі, Нью-Йорком та східною Європою. Саме неофіційно представляючи Джуліані, ці двоє, як повідомляють, принаймні 4 рази зустрічалися з українськими прокурорами. Парнас також допоміг в організації телефонного дзвінка Руді Джуліані до Віктора Шокіна, колишнього генерального прокурора України. Він таки звів разом Джуліані та ще одного колишнього генпрокурора України – Юрія Луценка. Усіх цих питань, як підсумовує лондонське видання, торкнуться під час слухань свідчень Парнаса і Фрумана у Конгресі США.

Американський часопис The New York Times друкує статтю «Демонстранти в Україні виступають проти виборів на бунтівному сході». У матеріалі повідомляється про те, що тисячі осіб узяли участь у демонстрації у столиці України проти планів президента провести місцеві вибори на утримуваних проросійськими бойовиками територіях сходу країни. Видання додає, що багато хто в Україні розглядає цей крок як велику поступку Росії. Тим часом президент України Володимир Зеленський подає все це як перехідний крок до організації саміту з керівниками Росії, Франції та Німеччини з метою вироблення мирного вирішення конфлікту на сході.

Далі газета наводить слова одного з учасників демонстрації Андрія Гнапка, який каже, що українські вояки поклали свої життя за єдину Україну, відтак, українці не бажають миру за будь-яку ціну на російських умовах. Нью-йоркське видання зазначає, що на Майдані у Києві зібрались 15 тисяч людей, включно з ветеранами бойових дій на сході, під гаслами «Ганьба!» і «Ні капітуляції!».



The New York Times пише, що президент Зеленський, у свою чергу, активно виступив на захист свого плану щодо проведення виборів на окупованому сході, заприсягшись, що ці вибори пройдуть згідно з українськими законами і включатимуть кандидатів від українських політичних партій. Зеленський додав, що перед проведенням виборів на сході України має бути запроваджене довготривале припинення вогню і має бути здійснений обмін полоненими. Газета також нагадує, що попередник Зеленського – Петро Порошенко підписав Мінські мирні угоди 2015 року, які не були виконані. Нині сам Порошенко і його прихильники засуджують президента Зеленського та його плани щодо проведення виборів на сході як капітуляцію перед Росією.

