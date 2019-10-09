Україна погодилася на російський сценарій імплементації Мінських домовленостей – Єлісєєв про «формулу Штайнмаєра»

Президент України Володимир Зеленський демонструє прагнення до проведення зустрічі у «нормандському форматі» за участі лідерів України, Росії, Німеччини і Франції для врегулювання ситуації на Донбасі. Україна пішла на умови Росії – погодила «формулу Штайнмаєра», зараз намагається провести розведення сил на пілотних ділянках фронту. Однак поки що безуспішно – обстріли тривають. Сторони звинувачують одна одну у порушені режиму тиші. Чи відбудеться за таких умов «нормандський саміт», чого на ньому може досягти кожен з учасників, на які поступки йде Україна? Про це дискутували у програмі «Ваша Свобода»: дипломат, ексзаступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв і народний депутат України (партія «Слуга народу») Євгеній Шевченко.