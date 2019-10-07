Штайнмаєр прокоментував роль Росії у створенні  «формули Штайнмаєра»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що роль Росії у створенні «формули Штайнмаєра» була «ніякою». Про це він сказав у Тбілісі, відповідаючи на запитання кореспондентки ВВС.

«Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. – ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити», – зазначив Штайнмаєр.

За словами політика, його дивують закиди про російський вплив, тому що на переговорах був присутній тодійшній президент України Петро Порошенко.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

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Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Президент Володимир Зеленський під час терміново скликаного брифінгу 1 жовтня заявив, що Україна погодилася провести місцеві вибори на Донбасі – але тільки за українським законодавством і лише після відведення військ і за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном.

Підтримувані Росією бойовики після цього заявили, що контролю над кордоном Україна «не отримає», і додали, що як і коли проводити вибори – вирішуватимуть самі, а також закликали Зеленського не диктувати їм умови.